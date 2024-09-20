Из России запустят пассажирские поезда в Китай и Северную Корею

РЖД вновь запустит пассажирские поезда из Приморского края в Китай и Северную Корею. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Дальневосточной региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре РЖД Сергея Фомичева.

По его словам, возобновление рейсов планируется 15 декабря 2024 года.

«Мы открываем границы, создавая туристический поток», — объяснил Фомичев на III Всероссийском туристическом форуме «Открой Дальний Восток» в Хабаровске.

Ранее сообщалось, что путешествия в одну из самых закрытых стран мира набирают популярность у россиян. Увеличивается и количество регионов, откуда приходят запросы на поездки в Северную Корею.