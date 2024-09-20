Требования к классификаторам отелей и гостиниц предложили обновить

В Минэкономразвития предлагают обновить требования к классификаторам отелей и гостиниц в связи с рассмотрением в Госдуме законопроекта о классификации глэмпингов и пляжей. С таким проектом постановления Правительства, разработанным в министерстве, ознакомилась «Парламентская газета».

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В ведомстве перечислили ряд проблем в сфере классификации объектов туристской деятельности, возникающих непосредственно у классификаторов. В частности, речь идет о длительных сроках оказания услуг, срочном характере аккредитации, отсутствии ясных причин для отказа в аккредитации и ее прекращения. Кроме того, сейчас процедуру аккредитации необходимо проходить заново, если отказ был связан с ошибками или отсутствием документов.

В связи с этим проектом постановления предлагается сократить сроки процедуры аккредитации с 35 до 18 рабочих дней — 15 рабочих дней на принятие решения об аккредитации или отказе и еще три рабочих дня на внесение сведений в реестр аккредитованных организаций. Также речь идет об установлении бессрочного характера аккредитации с обязательным прохождением процедуры подтверждения компетентности раз в пять лет. Это заменит срочную аккредитацию на три года.

Документом предлагается установить и случаи отказа в аккредитации, ввести процедуру возврата заявления об аккредитации в случае ошибок в документах и упразднить процедуру выездной оценки заявителя требованиям к организациям в рамках аккредитаций.

Как писала «Парламентская газета», в Госдуме готовятся рассмотреть в первом чтении законопроект, которым предлагается распространить классификацию на все объекты временного размещения туристов. Исключениями будут только детские лагеря, централизованные религиозные организации и их филиалы, а также средства размещения, используемые для оказания услуг в сфере сельского туризма в фермерских хозяйствах, следует из документа.