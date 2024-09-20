Турпоток из стран БРИКС в Казань вырос на 60%

Летом 2024 года туристы из стран БРИКС совершили на 60 процентов больше поездок в Казань, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Вечерняя Казань».

Наиболее многочисленными оказались гости из Китая, доля которых составила около 63 процентов от общего числа путешественников из стран объединения. За год количество туристов из Поднебесной увеличилось в полтора раза.

При этом лидерами по росту турпотока в столицу Татарстана стали Бразилия и ЮАР. Граждане этих государств посещали город в 3,8 и 3,1 раза чаще соответственно по сравнению с прошлым годом.

Внимание туристов привлекают такие достопримечательности, как Казанский Кремль, улица Баумана, площадь Тысячелетия, ИТ-парк имени Башира Рамеева и набережная озера Кабан.

Ранее власти Татарстана сообщали о намерении увеличить турпоток в республику в несколько раз в течение следующих 10-15 лет.

По данным операторов сотовой связи, за год интернет-трафик на телефонах иностранных гостей города вырос на 74 процентов. При этом во время международных мероприятий этот показатель увеличивается вдвое.

С 22 по 24 октября Казань принимает саммит БРИКС. Мероприятие пройдет в рамках председательства России в объединении.