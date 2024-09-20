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Турпоток из стран БРИКС в Казань вырос на 60%

Летом 2024 года туристы из стран БРИКС совершили на 60 процентов больше поездок в Казань, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Вечерняя Казань».

Турпоток из стран БРИКС в Казань вырос на 60%
© globallookpress.com

Наиболее многочисленными оказались гости из Китая, доля которых составила около 63 процентов от общего числа путешественников из стран объединения. За год количество туристов из Поднебесной увеличилось в полтора раза.

При этом лидерами по росту турпотока в столицу Татарстана стали Бразилия и ЮАР. Граждане этих государств посещали город в 3,8 и 3,1 раза чаще соответственно по сравнению с прошлым годом.

Внимание туристов привлекают такие достопримечательности, как Казанский Кремль, улица Баумана, площадь Тысячелетия, ИТ-парк имени Башира Рамеева и набережная озера Кабан.

Ранее власти Татарстана сообщали о намерении увеличить турпоток в республику в несколько раз в течение следующих 10-15 лет.

По данным операторов сотовой связи, за год интернет-трафик на телефонах иностранных гостей города вырос на 74 процентов. При этом во время международных мероприятий этот показатель увеличивается вдвое.

С 22 по 24 октября Казань принимает саммит БРИКС. Мероприятие пройдет в рамках председательства России в объединении.

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