Новый сквер появится возле главной достопримечательности Находки

Панорамный сквер построят рядом с памятником «Скорбящая мать» в Находке. Разработку дизайн-проекта одной из главных городских достопримечательностей профинансировал Находкинский завод минеральных удобрений, сообщает ЭПИ DEITA.RU.

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Это первый масштабный проект многоуровневого общественного пространства в городе. На сопке появятся видовые террасы с биноклями, пешеходные дорожки, сцена, зона отдыха и интерактивно-выставочная площадка. На въезде — парковка для автомобилей, кафе и площадка с фудтраками.

«Город получит из федерального бюджета 150 миллионов рублей на благоустройство. Это результат победы во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Наш успех — итог совместной работы горожан, власти и бизнеса. Перед подачей заявки администрация провела опрос среди жителей Находки, и около 93% проголосовали за благоустройство именно этой территории», — рассказал глава Находкинского городского округа Тимур Магинский.

НЗМУ помог разработать концепцию сквера, эскизы и необходимую документацию для участия в конкурсе. Развитие городской среды и улучшение качества жизни в городе — одна из приоритетных задач социальной политики предприятия.

«При разработке дизайн-проекта мы учли пожелания горожан, которые они оставляли на сайте МОЯ-НАХОДКА.РФ. При этом главная концепция территории — видовая, с панорамным обзором — будет сохранена», — подчеркнул исполнительный директор НЗМУ Виктор Гребенюков.

Мемориал «Скорбящая мать» установлен 52 года назад в память о рыбаках траулера «Бокситогорск». Завершить благоустройство территории планируется к концу 2026 года.