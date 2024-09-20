На горных курортах Сочи возобновили работу канатных дорог

Работа восьми канатных дорог на курорте "Красная Поляна" в Сочи, временно приостановленная в связи с неблагоприятными погодными условиями в горах, возобновлена. Об этом сообщается в Telegram-канале курорта.

"Канатные дороги сегодня в штатном режиме работают: "Красная Поляна", "Реликтовый лес", "Вершина", "Аибга", "Черная пирамида", "Восточный лес", "Старт чемпиона", "Водопад Поликаря", - говорится в сообщении.

Ранее власти Сочи распространили штормовое предупреждение, согласно которому на курорте и федеральной территории Сириус с 18 по 19 сентября существовала опасность формирования смерчей над Черным морем. Кроме того, в пятницу в Сочи и Сириусе местами ожидается гроза с кратковременным усилением ветра до 18 м/с.