Федеральные туроператоры взялись за Россию

В эти дни в Хабаровске проходит III Всероссийский туристический форум «Открой Дальний Восток!» От многих подобных мероприятий он отличается неформальным подходом к деловой программе.

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Так, повестка обсуждений одного из круглых столов была сформулирована, можно сказать, задорно: «Генерим турпотоки на Дальний Восток: как наладить взаимодействие с федеральными туроператорами». А в анонсе чувствуется знание темы:

«Новая международная повестка внесла существенные коррективы в географию маршрутов крупнейших федеральных туроператоров. Усиление роли внутреннего туризма в стране в корне изменило отношение к Дальневосточному и Арктическому направлениям. Ждать ли дальнейшего развития крупного туроператорского бизнеса в сторону регионов? Как создать прочную основу для совместных проектов с региональным бизнесом? Каковы эффекты для территории?»

Судя по отзывам участников дискуссии, в их числе оказались представители сразу нескольких тяжеловесов турбизнеса, обсуждение получилось конструктивным и внесло ясность в понимание трендов.

Своими выводами с редакцией TourDom.ru поделилась Яна Муромова, замгендиректора Anex:

«Федеральные туроператоры уходят от стереотипа, что их интересует только выезд, доля туров по внутреннему туризму растет стремительно. Мы сами о себе начинаем говорить как о туроператорах, которые реализуют пакеты для организованных туристов внутри страны. Доля России у крупных туроператоров составляет 20–50% от общего объема».

По мнению Яны Муромовой, на тенденции роста продаж турпакетов по России во многом влияет доверие к крупному бренду.

«Туристы, путешествующие с нами за границу, доверяют нам свое путешествие по России. Не в качестве альтернативы зарубежному отдыху, а дополнительно. Причем с существенными бюджетами. Средняя стоимость тура по России на человека составляет 45 тыс. руб.».

Эксперт также отметила в качестве важного фактора инструмент GDS бронирования на основе регулярных рейсов и ж/д перевозки. Для туроператоров это возможность без рисков и с взаимной прибылью развивать направление.

Еще один важный вывод из обсуждений в Хабаровске – отели и другие местные участники сферы гостеприимства стали охотнее идти на сотрудничество с туроператорами. Опытом своей компании поделился Александр Сирченко, заместитель генерального директора «ТТ-Трэвел» (Fun&Sun):

«Ранее существовал стереотип, что в России невозможно создать продукт, который по качеству может соответствовать зарубежному, но мы показали, что это реально. Наши специалисты выезжали в регионы, изучали туристические возможности, вместе с партнерами пересобирали программы, консолидировали участников, специализирующихся на разных типах продуктов, и создавали уникальные туры, позволяющие познакомиться с самыми красивыми локациями региона. Эффект от проделанной работы ощутили наши региональные партнеры, в том числе отельеры. Благодаря работе с крупным туроператором все они получили гарантированный трафик туристов не только в высокий сезон, но и в межсезонье, увидели все выгоды в выстраивании долгосрочного сотрудничества».

Ситуация с продажами дальневосточного турпродукта и отдельных туруслуг в регионе, по мнению экспертов, выглядит обнадеживающе.

«Еще в прошлом году бронирования Дальнего Востока в нашей компании были единичными, сейчас направление входит в десятку дестинаций по России», – говорит Яна Муромова.

Средняя стоимость тура по Дальнему Востоку у разных туроператоров колеблется от 65 тыс. до 100 тыс. руб. на человека.