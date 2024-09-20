В Оренбурге пройдет фестиваль «Оренбургский арбузник»

Торжественное открытие культурного мероприятия состоится в театре кукол «Пьеро». Об этом сообщили в администрации областного центра.

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В этот день на сцене театра будут представлены три спектакля: «Что ждет нас впереди?» и «Дон Кихот из Ламанчи» от Оренбургского театра кукол «Пьеро», а также «Жил-был Леша» от театра «Петрушка» из Сургута.

Фестиваль посетят известные критики Виктор Шрайман из Нижнего Новгорода и Нияз Игламов из Казани. С их участием будут проводиться ежедневные дискуссии, где будут обсуждаться все постановки. Для гостей «Оренбургского арбузника» будут организованы экскурсии в свободное время.

Кроме того, гостей культурного мероприятия ждут символические подарки, такие как срез яшмы с гравировкой, сумка с арбузным принтом, чак-чак, баночка «пьеровишневого варенья», пакет чая из трав Оренбуржья.

Напомним также, что в Оренбурге до 13 октября открыта выставка Юрия Рысухина «100 картин художников Оренбуржья».