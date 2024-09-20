Треть россиян отказались от отпуска летом

33% россиян минувшим летом решили не брать отпуск.

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Треть, или ​33% жителей России летом 2024 года остались без отпуска. Чаще всего отдыхом жертвовали мужчины, сотрудники коммерческих организаций, а также люди с низким доходом.

Отмечается, что в последние два года россияне все чаще начинают отказываться от отдыха летом.

Те, кто все же был отпуске, в 22% случаев проводили его на дачах и в 21% дома. Еще 14% респондентов отправились в другой город или село, на курортах Краснодарского края время провели 8%, 4% – за границей и 3% – в Крыму. Это следует из данных опроса, который провел ВЦИОМ.