В Хабаровском крае продлят проект бесплатных путешествий для школьников

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поручил продлить проект бесплатных путешествий для школьников по региону на 2025 год. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

"Мы заинтересованы в повышении доступности отдыха и поездок для местного населения. Поэтому мною дано поручение продолжить в 2025 году практику организации бесплатных туристических поездок школьников за счет средств краевого бюджета. Подрастающее поколение - это наше будущее, дети должны знать свою малую родину и гордиться ей", - сказал Демешин в рамках Всероссийского туристического форума "Открой Дальний Восток" в Хабаровске.

Он отметил, что приоритет при организации групповых поездок будет отдаваться детям участников специальной военной операции, ребятам из многодетных и малоимущих семей, победителям олимпиад и всероссийских конкурсов.

В 2024 году проект бесплатных путешествий был реализован в пилотном режиме. В региональной столице - Хабаровске - побывали 460 ребят из районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. На организацию групповых поездок учащихся 7-9-х классов из краевого бюджета было выделено 12 млн рублей. Продолжительность путешествий составила не менее 24 часов, для детей были полностью обеспечены трансфер, питание, проживание, экскурсии по главным достопримечательностям Хабаровска и края. Основная часть поездок состоялась в начале июня, также школьники приезжали в Хабаровск в сентябре. Осенью дети побывали у Амурского утеса, посетили новый краевой визит-центр в этом месте. Для школьников были организованы посещение музея истории Амурского моста, экскурсия в музей "Мир говорящих машин", поездка в национальное село Сикачи-Алян, где есть петроглифы.

О форуме

III Всероссийский туристический форум "Открой Дальний Восток" проходит в Хабаровске с 18 по 22 сентября, он является официальной дальневосточной площадкой якорного мероприятия в сфере туризма - российского туристического форума "Путешествуй", организатором которого выступает Фонд Росконгресс. На сессиях обсуждаются тренды путешествий по Дальнему Востоку, развитие международных отношений, продвижение дальневосточных регионов за границей. Помимо официальной части, на набережной стадиона Амура в центре Хабаровска состоится уличный фестиваль "Мы - большая страна", главным событием которого станет "Гастрохаб".