Эксперт заявил о необходимости развития пушкинского туризма в России

Директор Государственного музея А. С. Пушкина, член Всероссийского оргкомитета по подготовке и проведению празднования 225-летия со дня рождения А. С. Пушкина Евгений Богатырев считает необходимым развивать в России пушкинский туризм.

"Если раньше у нас (пушкинских музеев - прим. ТАСС) была возможность, и мы даже сами организовывали туристические продукты, то теперь нам это делать запретили. Я думаю, что здесь надо поднимать тот самый внутренний туризм, который сейчас достаточно серьезно развивается, и на государственном уровне уже просить, чтобы была поддержка", - сказал он на заседании XVII Съезда Сообщества пушкинских музеев.

Богатырев добавил, что туризм неразрывно связан с созданием необходимой инфраструктуры.

"Это еще и создание рекреации вокруг музеев, это еще и гостиничное хозяйство", - уточнил он.

По словам директора музея, в финансовой ситуации перед пушкинскими музеями стоит проблема привезти, разместить и накормить туристов.

"Развитие пушкинского туризма было бы совсем неплохо", - отметил он.

Богатырев в кулуарах съезда пояснил ТАСС, что развитием пушкинского туризма мог бы заняться Ростуризм.