Маршрут на выходные — Звенигород: что посмотреть, где жить и где есть

Многие называют окрестности Звенигорода «Подмосковная Швейцария», восторгаясь местными пейзажами. Восхищались ими и настоящие знатоки прекрасного — Чехов, Пушкин, Пришвин. А другие находили вдохновение и умиротворение в стенах знаменитой Саввино-Сторожевской лавры.

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Что посмотреть

Саввино-Сторожевский монастырь

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Обитель основал в 1398-м ученик Сергия Радонежского, монах Савва. Умер святой в возрасте 90 лет, что казалось чудом, так как в те времена средняя продолжительность жизни была 40–50 лет. Могила преподобного находится в соборе Рождества Богородицы: в советское время изъятые оттуда мощи прятал на своей даче сотрудник Исторического музея на протяжении 65 лет! В последние годы своей жизни Савва жил в собственноручно выкопанной пещерке, которая находится в километре от обители: образовавшийся там со временем скит и святой источник при нем можно посетить. Еще в монастыре стоит попробовать местный хлеб и квас, который настаивается на изюме. А лучший вид на лавру открывается с Мясиной горы.

Чеховские места

«В Звенигороде в самом деле хорошо… Из церкви укатить бы не домой, а прямо в Звенигород. Или повенчаться в Звенигороде», — писал своей будущей жене Анне Книппер Антон Павлович Чехов.

А ведь поначалу писателю, которому в 1884-м пришлось замещать главврача в местной больнице, город категорически не понравился. Тем не менее рассказы «Дикая охота», «Мертвое тело», «На вскрытии» основаны на впечатлениях Чехова от своего пребывания в Звенигороде. Жил он в домике на Октябрьской улице и любил сидеть под липой, от которой остался, увы, только пенек (на нем все фотографируются). Еще можно заглянуть в кафе «Здесь был Чехов». Писатель действительно захаживал в этот дом, но тогда в нем располагалась аптека, где Антон Павлович закупался лекарствами.

«Вкусные» музеи

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В Музее русского десерта расскажут про традиции крестьянского чаепития и научат готовить сахарные цветы, кулебяку, гурьевскую кашу и черемуху, сваренную в турке на песке. Музей «Назад в СССР» для тех, чье детство прошло во дворе, кто пил газировку из граненого стакана, кто ездил на картошку и собирал макулатуру, и для тех, у кого этого всего не было. Еще глубже погрузиться в атмосферу советского быта получится в кафе, где подают пельмени и мороженое в металлических креманках. А кофе из желудей по древнему рецепту пробуем в музее «Дары дуба», открытом в 100-летнем крестьянском доме. Рядом, кстати, находится самый длинный в Подмосковье подвесной мост.

Другие интересные музеи

Звенигород — родной город Любови Орловой, поэтому появление Культурного центра ее имени вполне закономерно. В комплексе расположились кинотеатр, театр, а также музей, где хранятся личные вещи и сценические костюмы актрисы. Также в пяти километрах от города, в деревне Дунино, есть Дом-музей Михаила Пришвина. Старую усадьбу, к которой вели липовая и еловая аллеи, писатель купил в 1946-м. И это несмотря на то, что большинство его коллег предпочитали дачи в Переделкине. Но увидев дунинский дом впервые, Пришвин влюбился в него, вспомнив свое детство на даче под Ельцом.

Пушкинские места

С 1805 по 1811 год маленький Саша Пушкин проводил каждое лето в усадьбе «Захарово», принадлежавшей его бабушке по материнской линии Марии Алексеевне Ганнибал. Здесь будущий поэт писал первые стихи и разыгрывал перед младшей сестрой свои пьесы. Господский дом не сохранился, но его воссоздали, чтобы открыть там музей. Своей церкви в имении Захарово не было, поэтому Пушкины ходили на службу в Большие Вяземы. Владельцами этой усадьбы были дальние родственники поэта, князья Голицыны. Говорят, прототипом Пиковой дамы стала княгиня Наталья Петровна Голицына.

Где поесть

«Жан Иван»

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Ресторан расположился в старинном особнячке с мезонином на берегу Москвы-реки. Название раскрывает концепцию заведения — французский шарм и русское гостеприимство сплелись воедино, образовав весьма удачный союз. Итак, внутри — зеленые акценты, живые растения и панорамные окна, а на столах — «Мимоза» на французский манер, щавелевый суп и цыпленок с кешью.

«Ателье»

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И снова французская кухня с русским акцентом (или наоборот?). Вспоминаем Париж, дегустируя утку с морковной запеканкой и грушей или говядину под соусом «Бернес». А для поклонников старорусских рецептов — блюда, томленные в печи. Например, гусь с яблоками или молочный поросенок.

«Братец кролик»

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Когда у создателей ресторана появились дети, встал вопрос о правильном и здоровом питании. Тогда-то и началось сотрудничество с кроличьей фермой. Открывшийся позднее гастропаб назван в честь ушастых зверьков, а в меню включены разнообразные позиции из соответствующего мяса. Здесь и голубцы с крольчатиной, и колбаски из нее, и котлеты, и пельмени, и, конечно же, бургеры.

Где остановиться

Zvenigorod

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Любителям отдыха по системе «все включено» посвящается. После прогулки по достопримечательностям гости могу сходить в спа-центр, где есть спелео-пещера. Для детей в парк-отеле организовали музей игрушек и арт-зону, где проводятся мастер-классы. Что касается номеров, то они выполнены в спокойных оттенках.

«Арт-хаус»

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Переносимся в 30-е годы прошлого столетия: «гранж-авангард» — так описывают стилистику, в которой оформлены 15 номеров мини-отеля. Вокруг царит абсолютное разноцветье. Здесь вам и старые «бабушкины» торшеры, и покрывала из лоскутков, и грубо сколоченная мебель. А в качестве декора — композиции из веселых галстуков.

«Ок-Река»

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Отдых в стиле кемпинг. Бунгало расположены на помосте, под которым отдыхающие могут припарковать свою машину. Также доступен уютный глэмпинг. Все домики из экологически чистых материалов, внутри — минимализм в лучшем его проявлении, из окон — вид на реку.