В Нижегородский области разработали проект «Шаг за шагом»

В Нижегородской области разработали проект развития молодежного походного туризма «Шаг за шагом». Он вошел в десятку лучших инициатив акселерационной программы «Фабрика молодежного туризма» программы Росмолодёжи «Больше чем путешествие».

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Как сообщили в областном министерстве туризма и промыслов, в рамках проекта «Шаг за шагом» планируется создать единую экосистему молодежного походного туризма в регионе: это благоустройство экотроп, их смысловое наполнение, паспортизация маршрутов и их последующее открытие.

До конца 2024 года планируется завершить первый этап реализации проекта — провести конкурс на создание туристских экотроп в муниципальных образованиях региона. По замыслу организаторов, проект объединит сразу пять площадок.

«Походный туризм в нашем регионе — это не только отличный способ насладиться красотами природы, но и возможность узнать больше о своей малой родине, ознакомиться с ее культурой, историей, а также убедиться в том, что Нижегородская область — 100% настоящая Россия», — отметил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

В команду разработчиков проекта вошли представители туриндустрии, бизнеса, общественных организаций и органов государственной власти. Это координатор офиса «Больше чем путешествие» в Нижегородской области Карина Болонина, туроператор, руководитель проектного офиса Российского союза туриндустрии региона Елена Богомолова, молодежный министр туризма и промыслов Нижегородской области Артём Глинкин и общественный представитель Агентства стратегических инициатив по туризму, туроператор Юлия Кучерявых.

«Для нас важно поддерживать новые начинания. У команды получился очень перспективный проект, мы обязательно поможем воплотить его в жизнь», — добавил Сергей Яковлев.

Как сообщили разработчики проекта «Шаг за шагом», идея проекта родилась в августе этого года в ходе образовательного модуля акселерационной программы «Фабрика молодежного туризма» программы Росмолодёжи «Больше чем путешествие».

Итоги программы подвели 17 сентября в Красноярске. Нижегородцы состязались с командами более чем из 70 регионов страны, в результате проект «Шаг за шагом» вышел в финал и оказался в десятке лучших молодежных инициатив.

«Искренне рада, что у нас есть возможность делиться нашими молодёжными региональными маршрутами, опытом развития молодёжного туризма. Сегодня мы рассказываем о Нижегородской области интересно и актуально и, в первую очередь, для молодых ребят со всей страны, которых с нетерпением ждём в нашем регионе. Попадание в десятку лучших — результат работы замечательной и неравнодушной к общему делу региональной команды», — подчеркнула министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.

Она добавила, что миссия проекта «Шаг за шагом» — повышение интереса к походному туризму среди молодёжи и создание условий для его устойчивого развития в регионе. Это поспособствует формированию культуры здорового и активного отдыха для будущих поколений.

Развитие походного туризма — одно из направлений работы региона в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Национальный проект реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. В настоящее время он включает три федеральных проекта: «Развитие туристской инфраструктуры», «Повышение доступности туристских продуктов», «Совершенствование управления в сфере туризма».