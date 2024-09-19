Челябинский туристический маршрут вышел в финал федерального конкурса

В пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что челябинский туристический маршрут вышел в финал в трёх номинациях отраслевого федерального конкурса, итоги которого подвели в Москве.

Об этом информирует URA.RU.

«Состоялось награждение победителей отраслевого конкурса национальных туристических маршрутов», — говорится в сообщении организации.

Челябинский маршрут «К нам прилетают даже метеориты» вышел в финал в номинациях «НТМ с фантазией» (самый креативный маршрут), «Мастера вкуса» (гастрономический туризм) и «Гении брендинга», где оценивали названия маршрутов.

Победителям в 11 номинациях и конкурсе Гран-при вручили награды.

Ранее россияне в ходе опроса выбрали самые живописные направления для путешествий осенью.