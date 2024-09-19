Туристам на юге России стоит приготовиться к холодному морю

Вода в Азовском и Черном морях постепенно начинает остывать. Несмотря на разгар бархатного сезона, в некоторых районах купаться туристам уже становится некомфортно.

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В частности, на побережье станицы Должанской Азовское море остыло до 16 °С. В Приморско-Ахтарске и Ейске немного теплее, около 20 °С. В Тамани и Темрюке пока еще вполне жарко, температура воды держится на уровне 21 °С.

На Черноморском побережье ситуация с купанием намного лучше. Благодаря установившейся теплой погоде водная поверхность хорошо прогревается. Самые высокие показатели фиксируются в районах Сочи, Туапсе и Геленджика. Здесь температура воды на уровне 26 °С. Попрохладнее в Новороссийске – 25 °С. Холоднее всего в Анапе, где море уже остыло до 24 °С.

Отметим, что купальный сезон официально продолжается и в некоторых районах Калининградской области. Однако здесь температуру вряд ли можно назвать комфортной. Так, в Янтарном море остыло до 14 °С. Спасатели даже подняли желтый флаг, чтобы предупредить туристов. А в соседнем Светлогорске вода еще держится на уровне 17 °С. Купаться можно, если закалка позволяет.

Отметим, что, по прогнозам синоптиков, бархатный сезон на юге России продлится до середины октября. Наиболее высокие температуры будут, как всегда, в районе Сочи. А вот в Калининградской области тепло задержится еще на неделю, а к концу месяца ожидаются резкое похолодание и затяжные дожди.