Пассажиропоток нескольких аэропортов вырос на 7% в этом году

Пассажиропоток аэропортов Внуково, Шереметьево и Домодедово вырос на 7% в январе – августе
С января по август 2024 года пассажиропоток аэропортов Внуково, Шереметьево и Домодедово составил более 50 млн человек, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«В период с января по август количество пассажиров в аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово составило свыше 50 млн человек. Это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года», – говорится в материале.
Как уточняется, самыми популярными направлениями внутри страны стали Сочи, Санкт-Петербург и Калининград.
«Рост пассажиропотока аэропортов Московского авиационного узла наглядно демонстрирует развитие туризма, в том числе внутреннего. Так, с января по август 2024 года число пассажиров на рейсах по стране увеличилось на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы постоянно развиваем транспортную доступность столичных аэропортов, чтобы пассажиры могли выбирать для себя наиболее комфортные маршруты», – цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.