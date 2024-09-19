Пассажиропоток нескольких аэропортов вырос на 7% в этом году

С января по август 2024 года пассажиропоток аэропортов Внуково, Шереметьево и Домодедово составил более 50 млн человек, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«В период с января по август количество пассажиров в аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово составило свыше 50 млн человек. Это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года», – говорится в материале.

Как уточняется, самыми популярными направлениями внутри страны стали Сочи, Санкт-Петербург и Калининград.