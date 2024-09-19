В Забайкалье ожидается сильная нехватка номеров в гостиницах

Нехватка порядка 6,5 тыс. номеров в гостиницах ожидается к 2030 году в Забайкальском крае. Об этом по видеосвязи сообщил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Буянто Батомункуев в ходе пленарного заседания III Всероссийского туристического форума "Открой Дальний Восток".

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"В Забайкальском крае есть некоторые проблемы по нехватке номерного фонда. У нас сегодня 4,2 тыс. номерной фонд. Мы в рамках мастер-плана развития города Читы реализуем проект "Читинский квартал", это культурный исторический квартал в центре Читы, где будет построена гостиница на 120 номеров. И у нас на сегодня потребность 1,5 тыс. номеров. И к 2030 году мы рассчитываем, что потребность будет 6,5 тыс. номеров", - сказал Батомункуев.

Для решения этой проблемы он предложил Министерству экономического развития России рассмотреть варианты поддержки создания нового номерного фонда. Для развития туристической отрасли он также предложил усилить создание международных маршрутов и проектов, в том числе по обновлению туристического автобусного парка и созданию многофункциональных станций вдоль федеральных трасс, которые бы включали санитарную зону, заведения общепита и тому подобное.

III Всероссийский туристический форум "Открой Дальний Восток" проходит в Хабаровске с 18 по 22 сентября, он является официальной дальневосточной площадкой якорного мероприятия в сфере туризма - российского туристического форума "Путешествуй!", организатором которого выступает Фонд Росконгресс. На сессиях обсуждаются тренды путешествий по Дальнему Востоку, развитие международных отношений, продвижение дальневосточных регионов за границей. Помимо официальной части, на набережной стадиона Амура в центре Хабаровска состоится уличный фестиваль "Мы - большая страна", главным событием которого станет "Гастрохаб".