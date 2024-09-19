Комитет Госдумы поддержал законопроект о сельском туризме

За счет сельского туризма хотят развивать всю территорию, на которой его организуют, а не только отдельных сельхозпроизводителей. Такой законопроект поддержали перед рассмотрением во втором чтении на заседании Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры 19 сентября.

Документ, подготовленный группой парламентариев, вносит изменения в закон «Об основах туристской деятельности» и уточняет правовое регулирование сельского туризма. Согласно изменениям, такой туризм должен стать одним из направлений развития внутреннего туризма. То есть понятие сельского туризма выводится из отраслевой сферы в географическую.

«Сельский туризм — это про сельскую территорию, а не про сельское хозяйство», — пояснила член Комитета Государственной Думы по делам национальностей Лариса Буранова.

Ко второму чтению в поправках к законопроекту учли замечания Правительства. Так, в документе уточнили, что подразумевается под ознакомлением с объектами культурного наследия.