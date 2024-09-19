Эксперт призвал создать банк данных для туроператоров

Банк данных со свободным контентом для туроператоров необходимо создать в России для формирования независимой фотобазы без нарушения авторских прав, сообщил генеральный директор туроператора "Интурист" Александр Мусихин на пленарной сессии "Туризм на Дальнем Востоке России: снимаем барьеры, открываем границы" на всероссийском туристическом форуме "Открой Дальний Восток" в Хабаровске.

"[Нужно] создание банка данных. С уходом ряда операторов в связи с санкциями у нас появились проблемы, связанные с авторским правом. То есть, чтобы нам рекламировать, продвигать направления за рубежом, мы должны иметь контент. И как раз просим помощи головных офисов, правительства в формировании таких банков, чтобы мы могли выбирать фотографии, не опасаясь нарушений", - отметил Мусихин.

III Всероссийский туристический форум "Открой Дальний Восток" проходит в Хабаровске с 18 по 22 сентября, он является официальной дальневосточной площадкой якорного мероприятия в сфере туризма - российского туристического форума "Путешествуй!", организатором которого выступает Фонд Росконгресс. На сессиях обсуждаются тренды путешествий по Дальнему Востоку, развитие международных отношений, продвижение дальневосточных регионов за границей. Помимо официальной части, на набережной стадиона Амура в центре Хабаровска состоится уличный фестиваль "Мы - большая страна", главным событием которого станет "Гастрохаб".