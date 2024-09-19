Министр рассказал о росте турпотока в Новосибирскую область

Как рассказал министр экономического развития региона Лев Решетников, за первое полугодие турбизнес региона уплатил в бюджет Новосибирской области 7,6 млрд рублей налогов, что в 1,5 раза больше прошлогодних показателей.

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С начала года турпоток в регион достиг 1 638 293 поездки, из них свыше 650 тысяч путешествий были совершены в летние месяцы.

По традиции самым популярным местом отдыха летом было Обское водохранилище, где для туристов обустроены пляжи, предоставляются услуги парусного спорта и водных развлечений. Самыми посещаемыми районами стали Бердск, Маслянинский, Ордынский и Сузунский районы.

В то же время в этом году из-за повышения спроса стала ощутима острая нехватка комфортабельных средств размещения. В правительстве региона напомнили, что в следующем году запланировано создание комфортабельных модульных гостиниц в экологически чистых районах области рядом с природными достопримечательностями. На эти цели будет выделена господдержка в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Так, планируется построить курорт-отель «Маслянино», эко-домики на территории санатория «Краснозерский» и базы отдыха «Голубое озеро». Рядом с Новосибирском появятся новые варианты глэмпинг-размещения на базе «Лаки Глэмпинг» и «Медвежка», а также модульные домики в экопарке «Чкаловские дачи».

Лев Решетников отметил, что в скором времени будет объявлен конкурсный отбор на строительство модульных гостиниц в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на 2025-2027 годы. Он призвал предпринимателей подготовить заявки.

Министр напомнил, что ранее по данной программе регион привлек около 300 млн рублей на поддержку шести предпринимательских инициатив.