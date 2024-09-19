«Теории и гипотезы»: что ждет туристический налог

С введением туристического налога с 1 января 2025 года существует риск, что легальные гостиницы и иные объекты размещения перейдут в серую зону, так как ежегодное повышение налоговой нагрузки повлечет за собой удорожание проживания. Особенно это затруднит работу в удаленных регионах России. Такие опасения выдвинула зампред комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко, которые она уже изложила в письме министру финансов Антону Силуанову.

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В беседе с журналистом ИА RuNews24.ru депутат Госдумы, председатель комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев рассказал, что ждет туристический налог в самое ближайшее время.

Отметим, что в соответствие с принятым законодательным пакетом, экспериментальный курортный сбор будет преобразован в постоянный туристический налог, который муниципалитеты смогут самостоятельно оценивать и устанавливать ставки. С 2025 года начальная ставка составит 1% от стоимости проживания, постепенно достигая 5% к 2029 году. При этом местные власти вправе предоставить налоговые льготы определенным категориям граждан.

Предполагается, что туристы не будут платить налог напрямую, он будет включен в ценовую политику размещения, в отличие от курортного сбора. Тем не менее аналитики предостерегают о возможном повышении цен на отдых и утрате рентабельности гостиниц из-за новых сборов.

«С туристическим налогом нам предстоит пройти правоприменительную практику, потому что он был принят очень быстро и с большими дискуссиями. Но закон есть закон, поэтому нам нужно хотя бы один сезон посмотреть, как он будет работать. Это связано с тем, что в альтернативе к туристическому налогу у нас уже был эксперимент по курортному сбору. Здесь основания для дискуссий могут появиться только на основании правоприменительной практики. На данный момент разговоры на счет туристического налога - это теории и гипотезы», - комментирует Сангаджи Тарбаев.

Примечательно, что и вопросы о целевом использовании средств от нового налога остаются открытыми, что вызывает опасения у участников туристической отрасли. Рабочая группа Госдумы рассмотрит эти проблемы на своей встрече 30 сентября.