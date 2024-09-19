Реконструкция сочинского санатория «Белые ночи» затягивается по срокам

Реконструкция сочинского санатория «Белые ночи», предположительно, затягивается. Мэрия курорта сообщила «РБК Краснодар», что на качественное проектирования объекта потребовалось больше времени, чем планировалось. На сегодняшний день инвестором завершаются работы по подготовке документации для получения разрешения на строительство.

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Напомним, легендарное 17-этажное здание было построено в Лазаревском районе Сочи в 1976 году. Территория здравницы изолирована от городского шума естественным природным барьером, ее не пересекают автомобильные трассы и железная дорога. Семь гектаров территории из 10 заняты вечно цветущим Субтропическим Ботаническим садом Кубани.

Реконструкция санатория обойдется инвестору примерно в 10 млрд рублей. При его благоустройстве максимально сохранят зеленые насаждения. Также инвестор обновит пляжную зону.

Завершить обновление основного 17-этажного здания и возведение трех дополнительных корпусов планировали в 2026 году. Новые сроки сдачи объекта пока не озвучиваются.

В администрации Сочи также добавили, что реализация проекта предполагает создание 600 рабочих мест.