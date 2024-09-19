Порядок получения электронной визы нуждается в упрощении

Об этом заявил сегодня статс-секретарь – заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков.

Он напомнил, что изначально электронная виза была разработана для посещения иностранцами Дальнего Востока. В пробном режиме такой сервис до пандемии действовал для въезда через некоторые пункты пропуска в ДФО. Затем глава государства дал поручение сделать единую электронную визу.

Однако система получилась неудобной.

«Поэтому обратились к президенту за тем, чтобы сделать ее максимально простой. То есть в дальневосточной визе мы обходились как-то 17 полями, которые необходимо было иностранцу заполнить. Цифры точно не помню, но сейчас их больше 50, и сейчас такая электронная виза… Ее иностранцы бросят заполнять раньше, чем завершат это», – сказал П. Волков.

Стоит сказать, у регионов ДФО амбициозные планы по привлечению иностранных туристов. Так, Хабаровский край предполагает увеличить ежегодный турпоток из-за рубежа с нынешних 40 тыс. до 1 млн человек в 2027 году, в первую очередь за счет Китая.