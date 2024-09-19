Жители Геленджика недовольны туристами, а гости города круглосуточным шумом

Мэр Геленджика Алексей Богодистов поделился в своем телеграм-канале «срезом по туристическому потоку» и рассказал, что в этом году курорт посетило уже 3,8 млн отдыхающих – на 8,6% больше, чем в 2023-м. При этом средняя заполняемость отелей и санаториев в сезон достигала 97%. Хватает туристов и в бархатный сезон – в сентябре уровень бронирований превышает 80%.

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«Активно идет бронирование на декабрь, уже 26,1% от номерного фонда зарезервировано нашими туристами», – добавил градоначальник.

Однако местных жителей туристические показатели не вдохновили. Под постом мэра они обратили внимание на проблемы, главные из которых – грязь и проблема с парковками. Хотя и не только. Вот некоторые комментарии:

«Гости-то по городу ходят по мусору! Когда будут убираться дороги?»;

«Бардак с парковками – их нет, никто не обращает внимания на знаки. Зачем они тогда вообще развешаны? По некоторым улицам приходится ехать по встречке – своя полоса заставлена машинами»;

«Машин – немерено, а туристы ходят по городу голыми, противно зайти в магазин, так что радости от ваших цифирек никакой».

Впрочем, другие горожане отмечают, что без туристов у Геленджика были бы проблемы:

«Они дают работу тысячам геленджичан! Уберите их, как многие хотят, и что останется – половина города безработных?»

Сами туристы, как правило, вполне довольны отдыхом в Геленджике, говорят о том, что готовы вернуться:

«Люблю этот город за сосны, теплое море, можно наматывать километры по набережной. А какие вкусные круассаны! Не то что Сочи с толпами, была там летом – ужас».

Хотя и отдыхающие отмечают – есть к чему стремиться. Например, приехавшая на днях в Геленджик диджей, модель и блогерша Карина Истомина (супруга футболиста сборной России Федора Смолова) восхитилась все теми же соснами, а также «камерностью», но пожаловалась на шум. Причем почти круглосуточный.

«Везде громко, люди очень громко слушают музыку… У нас под окнами отеля вчера саксофонист играл до 2 ночи. Я думала, что шуметь можно до 11. Здесь, видимо, какие-то другие правила», – рассказала Карина в своем тг-канале.

Вчера мы написали о том, что бархатный сезон в Сочи могут подпортить смерчи и шторм. Туристов предупредили, что плохая погода продлится несколько дней.