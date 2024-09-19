Спрос на горнолыжный отдых в Домбае в предстоящем сезоне вырос в шесть раз

Спрос на горнолыжный отдых в Домбае с ноября 2024 года по конец марта 2025 года вырос в шесть раз по сравнению с годом ранее, популярность "Манжерока" возросла в четыре раза. Об этом говорится в результатах исследования сервиса "Яндекс путешествия" (текст есть в распоряжении ТАСС).

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"Самым быстрорастущим по популярности курортом стал Домбай, там рост спроса на бронирование отелей в сезон составил более 500% к прошлому году", - рассказали эксперты.

Кроме того, заинтересованность людей в горнолыжном отдыхе в Мурманске и Кировске выросла в 2,1 и 2 раза соответственно, в Сириусе - на 92%, на горнолыжном комплексе "Эльбрус" и в Териберке - на 80%, в Сочи - на 65%, в Архызе - на 56%, в Южно-Сахалинске - на 46%, в Шерегеше - на 31%, в Кисловодске - на 26%.

"Растущую популярность Кировска можно объяснить наличием доступных и коротких авиарейсов до Апатитов. Мурманск можно рассматривать как пересадочный пункт до горнолыжных курортов или до морского побережья", - пояснили эксперты.

Согласно исследованию, более 90% ранних бронирований приходится на горнолыжные курорты Краснодарского края, Карачаево-Черкесской Республики, Мурманской и Кемеровской областей. В разрезе регионов спрос на горнолыжный отдых больше всего вырос в Кабардино-Балкарии (в три раза), в Карачаево-Черкесии (в 2,3 раза), в Башкирии (в 2,2 раза), Москве и Московской области, а также в Мурманской области (вдвое).

В целом доля ранних бронирований отелей и апартаментов на горнолыжных курортах страны по состоянию на конец августа 2024 года была почти в два раза выше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В среднем туристы планируют активный отдых продолжительностью четыре дня при стоимости проживания около 9,6 тыс. руб. за ночь.

Самая высокая средняя стоимость ночи зафиксирована в Южно-Сахалинске (18,6 тыс. руб.), Териберке (14,8 тыс. руб.) и Шерегеше (14,2 тыс. руб.) В Архызе она составляет 12,4 тыс. руб., в Сочи - 11,7 тыс. руб., в Кировске - 9,5 тыс. руб., в Домбае - 8,3 тыс. руб., в Кисловодске - 7,6 тыс. руб., в Мурманске - 6,4 тыс. руб., отмечается в исследовании.