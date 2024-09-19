Топ-10 достопримечательностей Владикавказа, которые нельзя пропустить

Владикавказ, несмотря на свой солидный возраст — почти два с половиной века, — умеет молодиться. Составили список достопримечательностей, которые были бережно отреставрированы или вот-вот дождутся своего преображения.

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Храм Рождества Пресвятой Богородицы

Владикавказ начался с Осетинской слободки. Именно здесь появились первые дома, а в 1815 году и церковь — Рождества Пресвятой Богородицы. В конце 20-х здание от разрушения спасло то, что в некрополе при нем похоронен основоположник осетинской литературы Коста Хетагуров. Фрескам и иконам повезло меньше — они были уничтожены. В 1939 году тут заработал Литературный музей.

Некрополь при Осетинской церкви — одно из старейших кладбищ Владикавказа, где похоронены герой Кавказской войны генерал Нестеров, основоположник осетинского изобразительного искусства Туганов, ученый Василий Абаев, герой Советского Союза Сергей Коблов и другие выдающиеся личности.

Богослужения возобновили в 90-х, несмотря на аварийное состояние здания. В 2014 году церковь начали реставрировать, укрепили склон и благоустроили территорию. И сегодня обновленные стены и ступени, выложенные из бута и старинных кирпичей, поражают горожан и туристов своим аутентичным видом. Службы идут на двух языках — русском и осетинском. Главная святыня — Икона Божьей Матери «Моздокская».

Ул. Войкова, 22;

Ежедневно с 7:30 до 19:00.

Дом Вахтангова

Одним из главных культурных достижений последних лет во Владикавказе стала реставрация Дома Вахтангова. По инициативе директора Московского государственного академического театра им. Вахтангова Кирилла Крока дом, в котором родился и вырос Евгений Вахтангов, из аварийного здания с коммунальными квартирами превратился в знаковый культурный центр, где работает музей, проходят спектакли и музыкальные вечера.

История реконструкции дома — пример того, как любовь к искусству сдвигает горы. Старинную черепицу для восстановления крыши, уникальные артефакты собирали по всей Северной Осетии. Художники тщательно продумывали интерьер, ведь его фотографий не сохранилось — только воспоминания самого Вахтангова. Реставраторы бережно воссоздали исторический фасад, старинные двери и окна, каждую деталь, которая погружает посетителей в мир Вахтангова.

Ул. Армянская, 2;

Экспозиция открыта ежедневно, кроме вторника, с 11:00 до 18:00.

Центральный парк им. Коста Хетагурова

Поэт Коста Хетагуров любил гулять по Александровскому проспекту (ныне проспект Мира), который плавно переходит в парк. История сохранила его первоначальное название — «Мон плезир» («Мое удовольствие»). В XIX веке парк славился «Аллеями любви», прудами с островками, фонтанами, купальнями и лодочной станцией. Именно здесь сделана «открыточная» фотография Владикавказа, где дамы в изысканных платьях, шляпках и перчатках катаются на лодках.

В 1939 году старейшему парку на Северном Кавказе присвоили имя Коста Хетагурова. В советское время там построили летнюю эстраду и лекторий, установили аттракционы. В 90-е парк «оброс» ларьками и палатками и был закатан в асфальт. Былое очарование вернула реконструкция по проекту архитектора Олега Припутнева. Здесь воссоздали систему прудов, убрали асфальт, благоустроили дорожки и высадили ограждения из самшита.

Парк доступен в любое время суток.

Набережная реки Терек

Зайти в парк им. Коста Хетагурова можно не только с проспекта Мира, но и со стороны набережной реки Терек. Реконструкция этой достопримечательности продолжается уже несколько лет. Скучные бетонные ограждения заменили на ажурные перила, асфальт — на плитку, установили современное освещение и озеленили территорию.

Сегодня это место, где можно кататься на велосипедах и наслаждаться видами реки Терек. И, конечно, подолгу гулять, ведь набережная тянется через весь город.

Северо-Осетинский государственный театр оперы и балета

Возле парка располагается еще одна «похорошевшая» в последние годы достопримечательность — Театр оперы и балета. Утонченное здание в классическом стиле построено в 1958 году по проекту архитектора Бутаевой, а с 2017 года это филиал Мариинского театра.

Благодаря масштабной реконструкции театр подготовили к проведению фестивалей мирового уровня. Ежегодно сюда приезжают с гастролями артисты Мариинки под руководством Валерия Гергиева.

Ул. Тхапсаева, 18.

Национальный музей РСО-Алания

На верхней террасе парка можно увидеть кирпичное здание необычной формы — это один из новых корпусов национального музея. Проект разработал архитектор Олег Припутнев. Корпус примыкает к историческому зданию музея — старинному особняку предпринимателя Ходякова. Еще один — помещение табачной фабрики отца Евгения Вахтангова.

Масштабная реставрация музейного комплекса завершилась в 2020 году. В исторических зданиях восстановили фасады, кирпичную кладку, кровлю, окна и двери, ковку и живопись. Интересна и сама коллекция музея: в ней представлены экспонаты от палеолита и средневековой Алании до наших дней.

Проспект Мира, 7−11;

Вт-чт с 10:00 до 18:00, пт-вс с 10:00 до 17:00, выходной — понедельник.

Художественный музей им. М. Туганова

Музей расположен в одном из красивейших дореволюционных особняков Владикавказа. Здание в стиле модерн построено в 1903 году по проекту Рябикина и до революции принадлежало купцу Оганову. Белые колонны, золотая лепнина — особняк задумывался как Зимний дворец в миниатюре.

В 2023 году на втором этаже спустя несколько месяцев реставрации вновь забил дореволюционный фонтан. Отремонтировали и выставочные залы. В музее представлены работы осетинских художников Хетагурова, Туганова и Джанаева, местных современных авторов и классиков мирового уровня, в том числе Рокотова, Кипренского, Брюллова, Репина, Верещагина, Левитана, Айвазовского и Шишкина.

Проспект Мира, 12;

Ежедневно c 11:00 до 18:00, выходной — среда.

Кинотеатр «Комсомолец»

Практически напротив худмузея находится старейший кинотеатр в России. Основанный в 1907 году «Синематограф братьев Патэ» больше известен как «Комсомолец».

Старшее поколение владикавказцев с теплотой вспоминает детство, проведенное на киносеансах, и с сожалением следило за тем, как в 90-х их любимое место приходило в упадок. Несколько лет назад благодаря Валерию Гергиеву аварийное здание начали реставрировать, и в октябре 2024 года здесь планируют открыть музыкальный центр для детей.

Проспект Мира, 23.

Северо-Осетинская государственная филармония

Готическое здание в центре города построили в 1911 году для многочисленной немецкой общины. В 30-х лютеранскую кирху отдали под Дом культуры, а через 10 лет там обосновалась филармония, которая помогла состояться не одному музыканту.

К 90-м здание обветшало, проводить концерты стало невозможно. Лишь несколько лет назад филармония стала филиалом Мариинки и была отреставрирована благодаря Валерию Гергиеву. На входе в концертный зал установили металлический крест, найденный во время работ, а на фасаде красуется надпись на немецком языке «Да пребудет с нами благодать Божья», которую обнаружили под штукатуркой.

Ул. Миллера, 34.

Театр юного зрителя «Саби»

Большинство владикавказцев в детстве бывали в этом красивом кирпичном здании — именно здесь с 1968 года работает Театр юного зрителя «Саби». В 2020 году здание капитально отремонтировали, и сегодня это один из символов Владикавказа.

Театр находится в особняке, построенном в 1914 году по проекту архитектора Рябикина для дворянского собрания. Это было одно из последних общественных зданий Владикавказа, возведенных до революции. Во время Первой мировой здесь размещался госпиталь, с 1920 года — Дворец культуры. В 1940 году в стенах особняка создали театр, где выступали артисты русского драмтеатра и участники кружков самодеятельности клубов.