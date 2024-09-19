В Красноярском крае торжественно закрылся турслет «Больше, чем путешествие»

В Красноярском крае состоялось торжественное закрытие Всероссийского туристического слета «Больше, чем путешествие». Мероприятие было организовано программой Росмолодежи и «Движением первых». В событии приняли участие более 750 человек.

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«Бережное отношение к природе, взаимовыручка, дух открытий, сноровка, стремление перенять опыт старшего поколения – всё это про участников турслёта “Больше, чем путешествие”, который объединил в Красноярском крае команды школьников и студентов из 36 регионов страны. Знакомство молодых людей с природой и культурой субъекта стало подспорьем, чтобы они укрепились в любви к своей Родине, стали лучше понимать многообразие достояния всей России – ее исторический путь и глобальную миссию в мире», – отметил советник руководителя Росмолодежи Олег Макаров.

Всего выступили 52 команды школьников в возрасте от 12 до 17 лет вместе с наставниками, а также студентами со всей России. Участники освоили шесть ключевых походных ролей, они побывали в модельном походе по нацпарку «Красноярские Столбы», открыли Созвездие Турслета, сдали нормы ГТО и закрепили полученные знания на «Гонке Первых».

Турслет продолжался с 14 по 19 сентября. На площадке события была организована работа образовательных шатров, в которых прошли познавательные мероприятия.

А в заключительный день всех ждало выступление хедлайнера на главной сцене Территории инициативной молодежи «Бирюса».

Напомним, документальный фильм о пропавшем красноярском пенсионере покажут по ТВ.