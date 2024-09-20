Спрос на бронирование отелей в Краснодаре вырос в октябре

Краснодар возглавил список городов России по росту спроса на бронирование отелей в октябре, пишет "Газета.ру" со ссылкой на один из сервисов по подбору мест для отдыха.

В целом спрос россиян на бронь отелей внутри России вырос на 10% относительно прошлого года. В Краснодаре этот показатель составил 73%. Также в перечне упоминаются Ростов-на-Дону с 47%, Владивосток с 40% и Зеленоградск с 30%, также спрос вырос в Анапе – 29%, в Москве – на 22% и Калининграде – на 21%.

Средняя стоимость забронированной ночи в отелях по стране в октябре составила 4 700 рублей – на 18% выше, чем в 2023 году. Договориться о брони объекта в Москве можно за 4 900 рублей, в Санкт-Петербурге за 4 200, а в Сочи за 4 900, добавили в источнике издания. Дешевле всего размещения в октябре обойдутся в Краснодаре и Астрахани – по 3 тысячи рублей в среднем.

Ранее Москва заняла первое место среди внутренних направлений по популярности у российских туристов. Эксперты добавляли, что более 34% путешественников из РФ едут именно сюда. Также в лидерах отмечались Санкт-Петербург и Подмосковье.