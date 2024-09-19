Комитет Госдумы одобрил к I чтению законопроект об инклюзивном туризме

Комитет Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект об обеспечении доступности услуг в сфере туризма для инвалидов.

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"Рекомендовать Государственной думе принять в первом чтении указанный проект федерального закона", - сказал в ходе заседания глава комитета Сангаджи Тарбаев.

О законопроекте

Документ был внесен в Госдуму в июле группой депутатов во главе с первым заместителем председателя думского комитета по молодежной политике Михаилом Киселевым.

Предлагается внести изменения в закон "Об основах туристской деятельности в РФ", установив одной из целей государственного регулирования туристской деятельности обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам туристской индустрии. В настоящее время в законе не содержится требований в части доступности таких объектов для людей с инвалидностью. Как говорится в пояснительной записке, создание условий для отдыха и оздоровления всех категорий граждан, в том числе инвалидов, является одной из задач государственной программы "Развитие туризма".

Также предлагается внести изменения в закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", расширив перечень обязанностей федеральных органов власти, властей регионов и органов местного самоуправления по обеспечению условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам туристской инфраструктуры, возможности самостоятельного передвижения инвалидов по территории объектов туристской инфраструктуры, допуска на объекты туристкой индустрии собак-проводников, а также выделения на парковках около объектов организаций туристской индустрии не менее 10% мест для бесплатной парковки инвалидов I и II группы.

Как следует из пояснительной записки, проект разработан в целях реализации отдельных пунктов Стратегии развития туризма в РФ до 2035 года, а также в целях обеспечения доступности туристского продукта для инвалидов.

"Улучшение доступности туристских услуг для инвалидов повысит качество жизни указанной категории лиц, увеличит возможности для их реабилитации, позволит больше интегрироваться в общественную жизнь", - говорится в документе.

Также это благоприятно скажется на развитии сферы туризма, считают авторы законопроекта.