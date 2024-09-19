Специалисты рассказали, как российские отели прошли летнюю классификацию

Около 4,5 тыс. российских отелей прошли классификацию летом 2024 года, более половины из них получили статус "без звезд". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росаккредитации.

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"За лето 2024 года аккредитованные органы по классификации средств размещения классифицировали почти 4,5 тыс. гостиниц. Более половины гостиниц (2,3 тыс.) в это время получили статус "без звезд", - говорится в сообщении.

Оценку "одна звезда" получили 113 объектов размещения. "Две звезды" присвоены 369 гостиницам, "три звезды" - 1 031 отелю. "Четверок" стало на 492 больше. Еще 92 отеля получили максимальные "пять звезд". За лето также появилось 16 новых аккредитованных организаций по классификации гостиниц, две из которых также классифицируют пляжи и горнолыжные трассы, рассказали в ведомстве.

Всего в реестре Росаккредитации сейчас 21 106 средств размещения, 222 пляжа и 542 горнолыжные трассы с действующим свидетельством о классификации. Их оценкой занимается 180 организаций. Аккредитация организаций по классификации гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей обеспечивает безопасность предоставляемых услуг, устанавливает требования для каждой категории объектов, добавили в службе.