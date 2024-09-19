Хабаровский край готовится к росту турпотока иностранных туристов

Число иностранных туристов, которых примет Хабаровский край по итогам года, увеличится до 50 тыс. человек. Об этом сообщила министр туризма региона Екатерина Пунтус.

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"Китай для нас самый главный стратегический партнер. <...> Мы не сравнялись с допандемийными годами, но уже сейчас видим рост, а прогнозы такие, что порядка 50 тыс. туристов иностранных приедут. В основном, конечно, это китайские туристы", - сказала Пунтус на сессии "Россия-Китай: развивая взаимовыгодное сотрудничество" на всероссийском туристическом форуме "Открой Дальний Восток" в Хабаровске.

По итогам 2023 года регион посетили 16,3 тыс. иностранцев, что в 2,6 раза больше уровня 2022 года.

Она отметила, что регион уступает Приморью и Амурской области по показателям въездного иностранного туризма, однако на тех территориях больше пунктов пропуска. В основном, китайские туристы посещают Хабаровск во время речной навигации по Амуру. Приезжают группы туристов из ближайшего города Фуюаня, проводят в краевой столице в основном три дня и две ночи.

"Есть и индивидуальные туристы. Китайский турист поехал, нас это радует, но мы также понимаем, что нужно строить больше гостиниц хорошего уровня. Мы должны отрабатывать навигацию городскую - и на китайском языке, и на русском языке. Нужно совершенствовать инфраструктуру. Мы понимаем, что основной катализатор иностранного туриста будет в развитии российской части острова Большой Уссурийский, когда откроется пункт пропуска. Турист поедет, его будет больше", - сказала Пунтус.

С открытием пункта пропуска прогнозируется порядка 1,5 млн туристов.

Остров Большой Уссурийский расположен на Амуре. По нему пролегает граница между Россией и Китаем, часть острова входит в городскую черту Хабаровска. Там планируется открыть пункт пропуска, территория должна стать логистическим, научным и туристическим центром.

О форуме

III Всероссийский туристический форум "Открой Дальний Восток" проходит в Хабаровске с 18 по 22 сентября, он является официальной дальневосточной площадкой якорного мероприятия в сфере туризма - российского туристического форума "Путешествуй!", организатором которого выступает Фонд Росконгресс. На сессиях обсуждаются тренды путешествий по Дальнему Востоку, развитие международных отношений, продвижение дальневосточных регионов за границей. Помимо официальной части, на набережной стадиона Амура в центре Хабаровска состоится уличный фестиваль "Мы - большая страна", главным событием которого станет "Гастрохаб".