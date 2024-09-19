Туристка рассказала о ценах на рынке в самом богатом регионе России

Российская туристка побывала на рынке в Салехарде и раскрыла стоимость продуктов. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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Салехард — столица Ямало-Ненецкого автономного округа, который является самым богатым регионом России по уровню доходов населения. Путешественница отметила, что на единственном рынке города продают в основном местные деликатесы — оленину, рыбу и варенье из северных ягод.

«Никаких однотипных прилавков с овощами и фруктами», — добавила автор.

Она рассказала, что вяленая плотва там стоит 360 рублей за килограмм, пыжьян — 450 рублей, ряпушка — 699 рублей, а корюшка — 1,5 тысячи за кило. Свиная шея продается по 730 рублей за килограмм.

По словам блогерши, консервы из местной рыбы очень вкусные, они стоят в районе 100-120 рублей за банку. Цены на овощи и фрукты в продуктовом магазине оказались на уровне московских: огурцы — 110 рублей за килограмм, картошка — 59, кабачки — 119.

«Для москвичей ничего вызывающего в северных ценах нет. А ассортимент вполне хороший и привычный», — заключила путешественница.

Ранее другая тревел-блогерша посетила русский магазин в Канаде. Там ее удивила гречка по пять-шесть долларов (около 455-546 рублей) за килограмм.