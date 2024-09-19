Всех на учет: в аэропортах повышают меры безопасности

Столичные аэропорты будут проводить фото- и дактилоскопическую проверку иностранцев, сообщает ИА DEITA.RU.

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Первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой, курирующий в правоохранительном ведомстве миграционную политику, сообщил о нововведении в московских аэропортах.

С 1 декабря текущего года планируется ввести фото- и дактилоскопическую проверку иностранцев, приезжающих на территорию России. Такая же система контроля появится на автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области, на границе с Казахстаном.

В дальнейшем МВД планирует расширить эту меру на все погранпереходы страны. В мире, где становится все менее безопасно, необходимы новые меры, обеспечивающие контроль за въезжающими на территорию страны людьми.

Отметим, что ранее в связи со взрывом пейджеров, начиненных взрывчаткой, в Иране и Ливане, получивший убежище в России американский инженер Эдвард Сноуден заявил, что это опаснейший прецедент.

Теперь ничего не помешает производителям выпустить подобную партию айфонов или другой техники, начиненной взрывчатыми веществами. Массовый взрыв пейджеров в Ливане создал ужасающий прецедент — заявил в соцсети Х бывший американский разведчик Эдвард Сноуден.