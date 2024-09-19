Почему спрос на глэмпинги начинает снижаться

Глэмпинги стали популярным видом туристического жилья в России в последние годы. Многие путешественники уже слышали, видели и точно мечтали остановиться в необычном доме, палатке, шатре среди прекрасного природного ландшафта. В то же время эксперты настроены не так оптимистично. Они считают, что жилье для настоящих романтиков вскоре столкнется со снижением спроса из-за ограниченной аудитории и завышенной цены.

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Чум, юрта и иглу

С развитием внутреннего туризма оказалось, что жители России хотят увидеть свою страну, причем больше всего ее самые отдаленные уголки: горы, вулканы и океаны. Но они не готовы идти к природным красотам с огромным рюкзаком за плечами, варить ужин на костре и ходить "в кустики". Глэмпинг же позволяет получать впечатления, не отказывая себе в теплой постели, горячем душе и ужине от шеф-повара.

Глэмпинги появились в России как чисто летняя история. Первые варианты - сафари-шатры. В таком мы всей семьей остановились этим летом на Азовском море. Наш глэмпинг был большой палаткой на деревянном основании с просторной террасой для вечерних посиделок и удобствами внутри. В палатке была небольшая кухня с плитой и раковиной, просторная кровать, душ и биотуалет. Все уютно, мило и очень просто. С одной стороны - это невиданный уровень комфорта для тех, кто привык к палаточному отдыху. С другой - до отеля глэмпингу далеко. Биотуалет находится практически в изголовье кровати за перегородкой чуть толще картона. Кстати, далеко не у всех глэмпингов санузел находится внутри, часто его выносят в отдельное здание. Температура снаружи равна температуре внутри. Если на улице жарко, то и в палатке тоже. Владельцы глэмпингов стараются приспособиться, в нашем глэмпинге был вентилятор, а в соседнем - он был посложнее, с деревянными стенами, но тентовой крышей - кондиционер. Палатки размещены в тени деревьев, чтобы не прогревались.

Сафари-шатры - это первое, что приходит в голову при упоминании глэмпинга. Но это не единственный вариант. Этим летом я посещала кумысную ферму в Башкортостане с А-домиками для размещения гостей. А на берегу Агидели - с юртами. Юртовые глэмпинги достаточно часто можно увидеть в Башкирии, в них уже нет отверстия в центре крыши для проветривания, установлен кондиционер, а дверь стеклянная с панорамным видом. Исторический вид и современный уровень комфорта - это идеальное решение для глэмпингов. Туриста надо удивить, потому популярны варианты размещения в виде иглу и чумов. Но в современном воплощении: купольных глэмпингов и нео типи.

Вообще, вариантов сегодня великое множество. Причем среди них много всесезонных. Это и дома из морских контейнеров, домики на дереве, "космические" модули, можно даже найти нору хоббитов. Для глэмпингов используют популярные в частном домостроении варианты: небольшие барнхаусы, дубльдома, А-дома. Если летом туристу не так важно место ночевки, можно много времени проводить на природе, то с приходом осени желание забиться в теплую уютную берлогу обостряется. И глэмпинги готовы удовлетворить этот запрос.

На краешке Земли

В отличие от отелей глэмпинги смогли подойти ближе к природным достопримечательностям. Есть глэмпинги на берегу рек, морей и океанов, в хвойных лесах Карелии, в снегах Заполярья, с видом на вулканы и в горах на высоте больше 2 тыс. метров над уровнем моря. Во многих этих местах не могут быть построены отели, так как они являются капитальными строениями, но могут быть глэмпинги. И это поддерживается государством. В ближайшее время возможности размещения модульных отелей, к которым относятся и глэмпинги, планируется расширить. Минэкономразвития работает над законопроектом, которым предлагается разрешить строительство инфраструктуры горных курортов на землях лесного фонда.

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В таком жилье можно почувствовать себя на природе.

Конечно, глэмпинг - это история про уединение. Хотя владельцы глэмпингов давно поняли, что уединение быстро надоедает. Просто стоящий в лесу домик никому не интересен, объясняет профессор Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь. Поэтому к проживанию предлагаются различные виды активностей. Глэмпинги оборудуют джакузи на веранде, если рядом есть река или озеро, в аренду предлагают сапы. Глэмпинги создают общие пространства на своей территории, это может быть бассейн или костровище, у которого туристы могут собраться вечером. Глэмпинг может быть площадкой для действительно впечатляющего проекта. К примеру, в Подмосковье есть глэмпинги с телескопами для наблюдения за звездами. В них проводятся лекции, совместные наблюдения за ночным небом. В Мурманской области можно "охотиться" за северным сиянием, не вставая с кровати в своем прозрачном куполе-номере.

Турист уходит в спячку

Однако спрос на глэмпинги снижается, констатирует Галина Дехтярь. Тому виной и чисто сезонная история. Люди стараются взять отпуска летом, а зимой отдыхают нечасто. И ограничение аудитории. В основном глэмпинги - это вариант для молодых IT-специалистов, которые хотят уединения на природе с комфортом, говорит она. Для других аудиторий это может быть история на один раз. Семейные люди больше доверяют отельному сервису, где все предсказуемо, есть удобства и нет риска остаться без света.

Еще одна причина того, что спрос на глэмпинги достиг предела, - завышенные тарифы. Цены на глэмпинги догнали и перегнали стоимость классических гостиниц, отметили в Bronevik.com. Причем за год глэмпинги подорожали больше чем на 20%. Средняя стоимость ночи размещения в глэмпинге этим летом составила 10,2 тыс. рублей, по данным "Яндекс Путешествия". В то время как в отеле 7,7-7,8 тыс. рублей. При этом расположенные в особо интересных для туристов местах глэмпинги выставляют цену до 30 тыс. рублей за ночь. Это относится к объектам на берегу Териберки в Мурманской области, Ладожского озера в Карелии, на вулканах Камчатки. А в Подмосковье и даже на побережье Азовского и Черного морей цены ниже. При сравнении цен туристы в тех местах, где у них есть альтернатива, выбирают отели.

© РИА Новости

По сравнению с палаткой глэмпинг предлагает уровень комфорта повыше.

Дальнейшее развитие глэмпингов зависит от ценовой политики. При этом организация глэмпингов обходится дорого. Каждый номер - это отдельное строение. Снижение возможно за счет господдержки, на 2023-2024 годы на развитие модульных средств размещения 38 регионам выделено 8 млрд рублей субсидий. Это позволит создать дополнительно 200 модульных гостиниц. Для сравнения: в этом году в России открылось 250 глэмпингов, а всего их насчитывается 500-700. Увеличение конкуренции должно способствовать снижению цены.