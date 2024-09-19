Новая гостиница в Певеке на Чукотке примет первых туристов

Первый современный гостиничный комплекс появился в Певеке на Чукотке. Ожидается, что это повысит туристический поток в самый северный город России.

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В гостинице – 40 номеров категории «комфорт» и «стандарт». Она получила название в честь писателя Олега Куваева. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.

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Здание уже сдали в эксплуатацию, первые гости заедут на следующей неделе.

Отмечается, что строительство гостиницы проходит в рамках программы развития туризма. Комплекс был построен АО «Эльконский ГМК» – это «дочка» АО «Росатом Недра», которая реализует инвестпроект разработки и освоения месторождения Совиное. Управлением займется компания «Отель Куваев», которая ранее подала заявку на получение статуса резидента особой экономической зоны Свободный порт Владивосток.