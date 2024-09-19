Какие туристы нужны Дальнему Востоку и что регион готов дать гостям взамен

Все чаще эксперты заявляют о том, что Дальнему Востоку нужны осознанные туристы, которые знают, куда они едут и с каким трепетом нужно относиться к этой территории. Директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко на полях III Всероссийского туристического форума «Открой Дальний Восток» рассказал EastRussia, какие туристы нужны ДФО, и что макрорегион готов дать гостям взамен.

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— Дальнему Востоку нужен массовый турист, но как некая часть турпотока. Этот поток должен быть разнообразным: индивидуальные туры, малые группы, массовые потоки на постоянной основе. У Дальнего Востока все для этого есть: объекты показа, территории, куда массовые потоки пустить невозможно из-за экологических и природоохранных ограничений, и городская среда – крупные города и поселки, Как пример – Хабаровск. Не просто так его называют европейской столицей Дальнего Востока, причем называют его так не россияне, а иностранцы.

У туриста, который собирается куда-то ехать, основная задача – переключиться. Он на положительных эмоциях, у него множество ожиданий, он хочет чего-то неожиданного, чего-то яркого, чего-то, что оставило бы в его памяти определенный след. Дальний Восток – как раз одно из тех мест, где турист точно все это получит. Да, сюда очень сложно заманить туриста, но и сложно представить, что человек, который здесь побывал, не получил ярких впечатлений. Я таких случаев не припомню.

Когда мы по государственной программе впервые привезли на Дальний Восток детские группы с запада России, они, стоя на берегу Амура, были поражены, и говорили о том, что увидели окраину Родины. Они были очень удивлены, что это еще не окраина, что до нее еще лететь и летать. Такие примеры говорят о том эмоционально-психологическом, с положительной точки зрения шоке, которые люди испытывают, когда приезжают сюда. Они понимают, что города на Дальнем Востоке не стоят посреди глухой тайги, что по улицам не ходят медведи. Они видят современные улицы, здания, архитектуру и все, что соответствует современному городу в мировом смысле. У многих в этом плане мировоззрение перестраивается.

Сегодня все знают о российском Дальнем Востоке, постоянно слышат о нем, но когда видят его сами, то уже по-другому к нему относятся, ведь эта территория оставляет самые положительные ощущения.