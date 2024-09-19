Сервис путешествий «Туту.ру» запустил проект «100 столиц России», отметив, что у каждого региона РФ есть своя фишка. Эксперты сервиса проанализировали вордстат-запросы, упоминания городов в прессе, их официальные сайты, архивные источники и электронные энциклопедии, а после составили свою подборку столиц.

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Улан-Удэ признали столицей буддийского туризма. Специалисты подчеркнули, что в столицу Бурятии стягиваются паломники со всей России и зарубежья.

Сервис добавил, что путешественники пересекают большие расстояния, чтобы поклониться нетленному ламе, так и сидящему в позе лотоса в Иволгинском дацане в 40 километрах от Улан-Удэ. Там расположена резиденция главы Буддийской традиционной сангхи России. В самом региональном центре есть и другие примечательные дацаны, к примеру «Ринпоче Багша» и «Хамбын Хурэ».

Байкальский остров Ольхон аналитики назвали столицей пресной воды.