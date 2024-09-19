Куда чаще всего летают отдыхать семьи с детьми

Согласно новому исследованию, чаще всего семьи с детьми выбирают для отдыха в осенние каникулы Сочи.

© РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сервис OneTwoTrip.

Специалисты проанализировали отельные бронирования на период с 26 октября по 4 ноября. Доля Сочи составила 27,8% заказов.

Далее следуют Санкт-Петербург (12,7%) и Москва (10,7%).

В список также попали Калининград, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Архыз, Коломна и Тула.

Ранее сообщалось, что россияне в ходе недавнего опроса выбрали самые живописные направления для путешествий осенью.