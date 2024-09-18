Российские туристы готовы к пищевым экспериментам

Три четверти из тех подписчиков тг-канала «Крыша ТурДома», что приняли участие в опросе «Нужны ли вам на отдыхе за границей отечественные продукты?», выбрали вариант ответа «Нет, предпочитаю пробовать местную кухню».

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Опрос был приурочен к новости о том, что один из таиландских ретейлеров предложил организовать в своих магазинах полки с российскими продуктами, чтобы привлекать туристов из нашей страны привычной им едой. Однако результаты опроса можно трактовать шире, их вполне оправданно отнести и к поездкам по России: очевидно, путешественникам интересны «кулинарные эксперименты», они не прочь попробовать гастрономические «фишки» тех или иных регионов. Спрос есть, люди готовы платить за то, чтобы попробовать аутентичные блюда, а это открывает простор для гастрономического туризма.

Впрочем, в нашей стране он пока развит явно недостаточно. Вероятно, не хватает качественного предложения. Лишь немногие города могут похвастаться ресторанами, в которых были бы достойно представлены местные «гастрономические бренды». В пример можно, пожалуй, привести приморские Владивосток или Мурманск, где есть заведения, в которых можно заказать блюда из местной рыбы и морепродуктов, приготовленные на высоком уровне. Небезуспешно пытаются развивать гастрономический туризм в Сочи, в том числе в горнолыжном кластере. Однако в целом этому направлению пока не хватает популяризации и эффективного продвижения.

Есть и объективные сдерживающие факторы. Прежде всего отсутствие глубоких традиций. В Европе, например, кулинарные фестивали собирают тысячи гостей, целенаправленно приезжающих в тот или иной регион ради подобных событий. Нам же пока далеко до того, чтобы это стало устоявшейся практикой.