Топ-5 маршрутов для любителей экстремальных путешествий

Интерес россиян к активным видам отдыха вырос за год на 30%. К такому выводу пришли эксперты туротрасли, проанализировав цены и спрос на приключенческий туризм в бархатный сезон.

Самым востребованным в этой части направлением стал Кавказ, туристов привлекают уникальная природа региона и разнообразие ландшафтов.

Походы по региону выбирают 69% путешественников, за год средняя стоимость тура увеличилась с 7,6 до 10,3 тыс. рублей.

В Сибирь в бархатный сезон планирует отправиться 11% любителей активного отдыха. Средняя стоимость тура за год в этом направлении снизилась с 23,5 до 16,5 тыс. рублей.

Такое же количество туристов (11%) выбирают вулканы и природу Дальнего Востока. Средняя цена отдыха в этом регионе выросла на 3,5 тыс. рублей и составила 16,5 тыс. рублей по сравнению с прошлым годом.

Русский Север тоже привлекает любителей экстрима своими суровыми пейзажами и старинными храмами. На Белое море, Соловецкие острова и в Архангельскую область планируют поездку 6% активных путешественников. Средняя стоимость тура за год снизилась здесь на тысячу рублей, до 8,5 тыс. рублей.

Топ-5 самых востребованных направлений для приключенческого туризма замыкает Краснодарский край. Гости во время путешествия исследуют Кавказский хребет, горные перевалы и каньоны. Средняя стоимость тура в этом направлении за год почти не изменилась и составляет 7,2 тыс. рублей.