В России осенью значительно вырос спрос на гостиничные номера

Число осенних бронирований в гостиницах РФ выросло примерно в 1,63 раза год к году — как и цены на номера, сообщает «Коммерсантъ».

В частности, в MTC Travel и Bronevik заявили о росте бронирований на 52 % год к году, в «Островке» — на 20 % в сентябре, на 10 % в октябре и на 5 % в ноябре. В «Слетать.ру» отмечают возросший на 69 % спрос на российские осенние туры с заездами в гостиницы, средний чек достиг 94,3 тыс. руб. (это +36 % стоимости за год).

Вслед за спросом растут и тарифы в гостиницах. О росте цен сообщают все операторы: так, стоимость ночи в отелях этой осенью оказалась на 20 % больше, чем в прошлом году, и составила в среднем около 5,4 тыс. руб. Однако динамика в разных регионах неодинаковая. К примеру, если в Кисловодске номера подорожали на 20 %, до 5,4 тыс. руб., то в Калининграде — всего на 8 %, до 4,1 тыс. руб.

Эксперты «Ъ» объясняют подъем внутреннего турспроса этой осенью аномально теплой погодой и увеличением глубины продаж (на 66 % год к году). Средняя продолжительность бронирования — три дня. При этом аналитики прогнозируют пик спроса 26 октября – 4 ноября, во время школьных каникул и длинных выходных: уже сейчас заполняемость отелей в этот период составляет 30–50 %.

Туристы осенью на внутренних направлениях чаще выбирают крупные города: на Москву приходится 13 % бронирований, на Санкт-Петербург — 9 %, на Казань — 4 %. Также спросом пользуются Ростов-на-Дону, Ярославль, Екатеринбург, Кисловодск, Зеленоградск. Кроме того, за год увеличилась на 70–113 % популярность Краснодара и Сочи.

Активная осень обещает турбизнесу успешную зиму: операторы уже отмечают рекордный рост бронирований и покупок новогодних туров. Соответственно, в регионах с ограниченным номерным фондом (Мурманск, Калининградская область, Дальний Восток) в пик сезона может возникнуть дефицит мест для размещения туристов.