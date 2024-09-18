Пермский санаторий стал одним из лучших в России

Пермский край продемонстрировал свою силу в оздоровительном туризме: санаторий «Ключи», расположенный в Суксунском округе, занял почетное второе место в рейтинге «ТОП-10 здравониц России по эффективности бизнеса» по итогам 2023 года. Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья высоко оценила успехи «Ключей» в развитии бизнеса и предложении качественных услуг для гостей.

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«Ключи» также отличились в общем рейтинге, заняв восьмое место среди 100 лучших здравониц России. Еще одна пермская здравница, «Усть-Качка», также попала в топ-10 по масштабу бизнеса.

Эксперты отметили высокий уровень рентабельности пермских курортов, который достигает 13,5%. Это подтверждает популярность пермских санаториев и их способность предлагать качественные оздоровительные услуги.

Такой успех свидетельствует о том, что Пермский край становится все более привлекательным регионом для оздоровительного туризма в России.

Ранее мы писали, что в Перми к 2025 году появится новый зоопарк. Также в Пермском крае запустят программу «Земский работник культуры» с выплатой в 1 миллион рублей.