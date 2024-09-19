В Забайкальском крае создали более 30 туристических маршрутов

Более 30 туристических маршрутов создано в Забайкальском крае. Число официально зарегистрированных маршрутов постоянно увеличивается, особенно региональное правительство уделяет внимание увеличению иностранного турпотока, сообщил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Буянто Батомункуев.

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"Есть планы по увеличению иностранного туристического потока. <…> Я думаю, к 2030 году мы нарастим в десятки раз турпоток со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности, с Китайской народной республикой. <…> У нас более 30 маршрутов по Забайкальскому краю, несколько внутрирегиональных маршрутов. Также два промышленных маршрута объединяют нас с Хабаровским краем - это маршрут БАМ (Байкало-Амурская магистраль) и индустриальный маршрут. Это промышленные туры", - рассказал Батомункуев, выступая по видеосвязи на пленарной сессии "Туризм на Дальнем Востоке России: снимаем барьеры, открываем границы" на всероссийском туристическом форуме "Открой Дальний Восток" в Хабаровске.

Он перечислил несколько крупных объектов природного туризма, которые привлекают туристов как из России, так и из других стран. И.о. зампреда добавил, что в регионе также активно развиваются образовательные туры для детей. Кроме того, в Забайкалье привлекают туристов и различные событийные мероприятия: экономические, культурные и гастрономические.

III Всероссийский туристический форум "Открой Дальний Восток" проходит в Хабаровске с 18 по 22 сентября, он является официальной дальневосточной площадкой якорного мероприятия в сфере туризма - российского туристического форума "Путешествуй!", организатором которого выступает Фонд Росконгресс. На сессиях обсуждаются тренды путешествий по Дальнему Востоку, развитие международных отношений, продвижение дальневосточных регионов за границей. Помимо официальной части, на набережной стадиона Амура в центре Хабаровска состоится уличный фестиваль "Мы - большая страна", главным событием которого станет "Гастрохаб".