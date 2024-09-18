Объявлен самый опасный для отдыха регион России

Краснодарский край стал самым опасным регионом России для отдыха летом 2024 года. На него пришлось 80% всей происшествий среди всех популярных туристических направлений, сообщил Страховой Дом ВСК.

Страховщики отмечают, что 46% обращений по страхованию путешественников этим летом фиксировалось в августе, 35% — в июле и только 19% в июне. Самыми опасными городами для отдыха летом стали: Адлер (41% летних ЧП), Сочи (21%), Лоо (9%), Санкт-Петербург (8,5%), Вардане (2,3%).

Самые безопасные среди популярных туристических городов в 2024 году оказались Геленджик (1,4% случаев), Кисловодск (1,2%), Москва (1,2%), Туапсе (0,7%), Домбай (0,4%).

В целом же на курорты Краснодарского края пришлось 80% обращений по туристическому страхованию летом. Самые частые причины — проблемы с ЖКТ (в частности, обострения гастрита, отравления) и ЛОР-заболевания (синуситы, отиты, фарингиты и прочие). В Санкт-Петербурге туристы чаще всего обращались за помощью в связи с ЛОР-заболеваниями, а также травмами (переломы, ушибы, растяжения).

Одним из самых безопасных регионов для летнего отдыха по итогам летнего сезона стал Северный Кавказ: на него пришлось суммарно до 3,7% страховых случаев, большинство было зафиксировано во время отдыха в Ессентуках (2,2%) и Пятигорске (2,2%). Туристы тут чаще всего сталкивались с различными ОРВИ, а также травмами и растяжениями.