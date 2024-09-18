Путешественник покорил 323 км Волжской тропы на велосипеде с дочерью

За 8 дней велосипедист с 6-летней дочерью в детском кресле за спиной преодолели 323 км и подъем на 3,2 тыс. м.

Их путешествие началось с электрички Самара - Сызрань и последующей пересадки на поезд до Казани. Здесь мужчина столкнулся с трудностями: им пришлось поменять билет на более позднее время, потому что они не успевали за стыковочный период перебраться с велосипедом с одного вокзала на другой.

Оказавшись в Казани, они пару дней уделили посещению достопримечательностей столицы Татарстана и города Свияжска, а затем ранним утром выдвинулись на Волжскую тропу, которая проходит по живописным местам правобережья Волги, соединяя два десятка особо охраняемых природных территорий и более 100 туристических локаций.

Денис рассказал, что такое длительное путешествие для него и его дочери - уже не в новинку. В прошлом году они побывали на Южном Урале, проехав 350 км по пересеченной местности, а до этого колесили по Самарской области.

Дочь с девяти месяцев катается со мной на велосипеде, а сам я уже больше 20 лет за рулем двухколесного транспорта, поэтому такие поездки органично вписываются в развитие ребенка.

Велопоездки с чадом немного отличаются от привычных, отметил Денис.

За день с дочерью получается проезжать максимум 50-60 км, потому что все-таки ребенок тяжелый (сейчас - 20 кг), а еще невозможно просто двигаться без остановки. Ей же интересно все, нужно периодически притормозить, чтобы посмотреть цветочки и собрать букетик, отдохнуть, сходить в туалет. Плюс музеи, пещеры, какие-то интересные места, остановки и вдобавок короткий световой день. К тому же утром надо палатку собрать, ребенка собрать, накормить, а вечером - установить лагерь.

Путешественник рассказал, что за 10 дней, проведенных в походе, они четыре раза останавливались для ночевки в палатке и трижды - в гостинице.

Это же ребенок, ему надо немножечко отдохнуть, в нормальных условиях поспать, помыть голову. Хотя в походе мы тоже купались. Я кипятил горячую воду, наливал в бутылку и делал отверстия в крышке - и так устраивал дочери душ.

Всю дорогу от Казани до Ульяновска папа с дочкой передвигались только на своем железном коне.

Меня удивило, что велоинфраструктура развивается: в Казани велодорожки, в Ульяновске тоже. Плюс в Казани нас встретил друг и устроил экскурсию, намотали около 15 км по столице.

У Дениса с дочерью уже сложившийся тандем - в дороге никто из них не скучает.

Мы играем в города, в слова, в отгадайки. Я часто рассказываю про историю, про культуру, про природу и покупаю карандаши и альбом. Она в походе все зарисовывает, иногда даже на ходу.

О здоровье и безопасности ребенка во время пути папа позаботился заранее: в комфортном велосипедном кресле у девочки есть специальная подушка для вентиляции спины и боков, а само сиденье оснащено механизмом опускания в полугоризонтальное положение, чтобы ребенок мог спать. Это очень выручало, когда дочь была маленькой, рассказал Денис.

Первые наши поездки были по городу: смотрели, как ребенок будет реагировать, потом поехали за Волгу и сразу - казус, потому что соска упала в пыль, а запасной не было. Еще дочери было жарко и невозможно спать днем. После этого я модернизировал кресло, сделал специальный козырек, прикрепил держатель для соски, в общем, оборудовал все по полной программе, чтобы ребенку было удобно. И все. И с тех пор горя не знали, - поделился заботливый папа воспоминаниями.

В следующем году Денис планирует, что они поедут в путешествие уже на двух "конях". Дочери будет 7 лет, и перевозить ее в кресле становится тяжело. К тому же девочка с малых лет умеет кататься на беговеле, а теперь и свободно передвигается на двухколесном транспорте.

Денис рассказал, что все путешествие им обошлось примерно в 25 тысяч рублей, куда входят все переезды и переправы, а также проживание в гостиницах. А едой и вкусностями ребенка часто угощали жители деревушек.

Я говорю дочери, мне надо было брать тебя и не брать вообще никакой еды и денег, потому что тебя все кормят, все пытаются чем-то угостить, причем так много, что и на меня хватило бы тоже, - улыбается Денис.

Завершилось велопутешестие папы с дочкой в Ульяновке, где они сели на поезд до Сызрани, а там на утренний экспресс до Самары.