В Госдуме призвали не взимать туристический налог в межсезонье

Введение туристического налога в России должно зависеть от сезонности и потенциала территории, передает «Парламентская газета» содержание письма зампреда комитета Госдумы по туризму Натальи Костенко в адрес министра финансов Антона Силуанова. По словам депутата, вопросов о новом налоге больше, чем ответов.

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Костенко указала, что в туризме очень важна сезонность, которую не учли в новом законе. Региональные власти предлагают изменять размер налога в зависимости от времени года и отменить его на период отсутствия туристов. К тому же в России есть территории, которые не особо интересны туристам, а введение там налога ударит по местному бизнесу.

«Необходимо закрепить возможности внедрения дифференцированного подхода при принятии решения о введении налога в муниципалитетах и субъектах РФ в зависимости от туристического потенциала конкретной территории», — отметила депутат.

Она добавила, что непонятно, будут ли приезжающие из соседнего города люди платить туристический налог в рамках района. К тому же не вполне ясно, станет ли введение этой меры правом или обязанностью муниципалитетов и насколько целевым будет расходование бюджетных денег.

К тому же введение налога приведет к росту цен на отели, обратила внимание Костенко.

«Ежегодный рост налога приведет к росту цен на гостиничные услуги, а впоследствии к снижению на них потребительского спроса или повышению востребованности мест размещения низкого ценового сегмента», — подчеркнула она.

30 сентября соберется рабочая группа Госдумы по внесению изменений в закон для того, чтобы он послужил развитию туризма в стране, подытожила депутат.

Ранее турагент Наталия Ансталь рассказала, что идеальными курортами России для предложения руки и сердца являются Сочи, Архыз, Байкал, а также Кольский полуостров во время северного сияния. Она отметила, что для торжественного момента еще подойдет Камчатка. По ее словам, также стоит рассмотреть вариант поездки в Москву или Санкт-Петербург.