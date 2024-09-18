Ленобласть попала в рейтинг лучших регионов для осеннего отпуска

Большинство опрошенных россиян назвали Санкт-Петербург и Ленинградскую область одними из лучших регионов для проведения осеннего отпуска. Рядом с агломерацией в рейтинге также расположились Карелия и Алтай, в то время как Москва и Подмосковье заняли только 11 место топа.

Как выяснили аналитики "СберАвто", 52% россиян предпочитают путешествовать осенью на своей машине. Остальные выбирают поезд, самолет, корабль или теплоход.