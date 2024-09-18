Какие города РФ чаще всего выбирают иностранные туристы

Москва, Санкт-Петербург и Казань являются самыми популярными направлениями в РФ у иностранцев
Иностранцы, приезжая в Россию, предпочитают посещать Москву, Казань и Санкт-Петербург, сообщила журналистам эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) по въездному туризму Марина Левченко.
«Во-первых, приграничные поездки с Китаем никто не отменял. Есть достаточно большое количество китайских туристов. Это Хабаровский край, Владивосток и так далее. Это одна тема. В основном, конечно, иностранные туристы выбирают Москву, Петербург, выбирают Казань», – сказала Левченко.
По ее словам, у иностранцев также популярен Мурманск.
«Китайские туристы создали моду на посещение Мурманска. Есть такая китайская легенда о том, что под северным сиянием нужно провести время и у вас будет удача с семьей, родятся хорошие дети. И, на удивление, потянулись турецкие туристы. То есть, спрос на Мурманск почему-то сейчас в самом большом топе», – заключила Левченко.
Агентство «Москва»: главные новости