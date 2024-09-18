Какие города РФ чаще всего выбирают иностранные туристы

Иностранцы, приезжая в Россию, предпочитают посещать Москву, Казань и Санкт-Петербург, сообщила журналистам эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) по въездному туризму Марина Левченко.

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«Во-первых, приграничные поездки с Китаем никто не отменял. Есть достаточно большое количество китайских туристов. Это Хабаровский край, Владивосток и так далее. Это одна тема. В основном, конечно, иностранные туристы выбирают Москву, Петербург, выбирают Казань», – сказала Левченко.

По ее словам, у иностранцев также популярен Мурманск.