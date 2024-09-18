Опытный гид поделился маршрутом путешествия по Дагестану

Зарема, с вами часто ездят не только гости республики, но и местные жители. Почему?

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— В нашем регионе среди местных потихоньку возрождается традиция путешествовать по родному краю. Во время развала СССР и после боевых действий в соседнем регионе народ перестал путешествовать, люди с головой ушли в серьезные проблемы. С появлением новомодных гаджетов молодежь на время потеряла интерес ко всему, что связано с народным творчеством, с ремеслами.

И, когда я пришла в эту новую для меня профессию, я взяла на себя ответственность — потихоньку влюблять мой народ в наши промыслы. На экскурсиях я не стала людей заваливать датами, потому что они тяжело запоминаются. И я выбрала, скажем так, учительскую подачу.

Я начинаю рассказывать не с оранжевой крыши: «Ой, посмотрите, какой Дагестан красивый». А с того, что было до этого, рассказываю фундаментально. Я хочу показать и рассказать основы, которых сейчас не видно. И люди, которые здесь живут, очень часто говорят: «Интересно, а мы этого не знали». Меня это очень вдохновляет.

Как и когда вы оказались в армии?

— В 30-летнем возрасте, не столь юном. На тот момент я была в разводе, с двумя детьми на руках, как-то нужно было становиться на ноги. Я думала уехать далеко за пределы родины на большие заработки, потому что зарплаты в Дагестане отличаются от столичных. Но вдруг друг моего отца предложил мне другой вариант — с хорошей зарплатой.

Я уволилась из пенсионного фонда и устроилась работать поваром в войска. Сначала я думала, что буду гражданским человеком, а потом мне выдали военный билет. И на ставке повара я не остановилась. В армии я поработала и на других должностях. Очень благодарна судьбе, что все так сложилось.

И тут в вашей жизни появился Ахмед?

— Да. Мне было 40 лет, а ему 27. Но я попала в руки настоящего мужчины. Я где-то прочла такое утверждение: не важно, сколько мужчине лет, важно — мужчина он или нет. В моем случае это выражение стало решающим.

И в моих глазах он был настоящим мужчиной, на которого можно положиться во всем. На тот момент Ахмед работал дальнобойщиком. А это весьма сложно: быть все время в дороге на большегрузной машине.

У нас в семье отец с детства учил: претендуешь — соответствуй. И мне этот навык пригодился в жизни не раз.

Претендуя на роль жены молодого парня, я понимала, какую ответственность на себя беру. Но получилось, что этот парень снял с меня всю ответственность. Он сказал:

«Настоящий мужчина на коня, на жену, на шапку не жалуется — сам выбирал».

А когда я познакомилась с его родителями, его отец и вовсе снял с меня весь психологический груз. Он привел в пример пророка Мухаммада, который взял в жены женщину на 15 лет старше него, она была вдовой.

В общем, одно крыло мне дал муж, второе — свекор. Окрылили своей поддержкой. Это вселило в меня веру в успех в любом деле.

Слышала, что у вас в семье есть три запретные фразы.

— Да. Я попросила его убрать из нашей жизни слово «почему». То есть, если я что-то делаю не так, не нужно спрашивать «почему». Этот вопрос изначально для меня будет звучать упреком. Я не могу собраться с мыслями, когда звучит упрекающий вопрос, и не могу раскрыться.

Второе, попросила никогда не произносить: «Я же говорил». И третье, отказаться от слов «Это из-за тебя». Не потому, что я боюсь признать вину. Я считаю, если ты в чем-то уверен больше меня — реши задачу сам и поставь меня перед фактом.

И что еще очень важно в нашей семье — волшебная приставка «бы». Муж никогда ничего от меня не требовал, он всегда говорил и говорит: «Я хотел бы».

Сейчас вы владельцы турфирмы. Как вы пришли к этому?

— Муж стал забирать меня в свои дальнобойные рейсы. Во время службы в войсках мне полагался длинный отпуск, в совокупности около 70−80 дней. Я путешествовала с мужем. И мне очень понравилось.

Первое время мы жили врозь. Я в войсках, в казарме, а он в дороге. Я всегда очень переживала за него. И когда решила уйти из армии, попросила его тоже уйти из дальнобойщиков. Очень хотелось, чтобы мы занимались одним делом, работали вместе.

Я предложила заняться туризмом. Муж поддержал меня, купил автомобиль для перевозки туристов. Он, конечно, мог запретить мне, я бы подчинилась. Но он дал мне попробовать, раскрыться.

У нас все получилось. Я очень признательна ему за поддержку и надежный тыл.

Маршрут по Дагестану на пять дней: рекомендация Заремы

День первый: Дербент — «Лунь» — Махачкала

— Если говорить об идеальном, на мой взгляд, маршруте, то мы начнем с Дербента. Сначала я предлагаю уехать за город, в парк «Патриот». Главным экспонатом там будет экраноплан «Лунь», аналогов которому в мире нет. Он стоит у берега моря, давно стал местной достопримечательностью. Экраноплан вызывает очень большой интерес у детей — не только у мальчишек, но и у девчонок.

Затем мы возвращаемся в город. Конечно, обязательно нужно посмотреть крепость Нарын-Кала. Ради нее многие и приезжают в Дербент. От крепости спускаемся в старую часть города — в магалы. Для кого-то это маленькая Италия, другие говорят, что похоже на Марокко. Это прекрасные, колоритные улочки, из которых не хочется выходить.

Потом идем на прогулку по улице Мамедбекова вдоль северной крепостной стены, которая сохранилась на 90%. Это прогулочная улица, она декоративно оформлена. Построен новый пешеходный мост, с него открывается хороший панорамный вид на крепость. В вечернее время стоит пройти по этой улочке к мультимедийному фонтану, а оттуда выйти на Улицу счастливых людей.

Это маршрут длиной 3−4 километра, при этом мы идем с горы вниз. Ночевать я советую отправиться в Махачкалу, чтобы оттуда утром уехать на Сулакский каньон, а затем — в горы.

День второй: бархан Сарыкум — Сулакский каньон — Чиркейское водохранилище

— Утро следующего дня начинаем с посещения бархана, кусочка пустыни в Дагестане. Затем едем в развлекательный экотуркомплекс «Главрыба», заезжаем в пещеру Нохъо, на подвесные мосты и зиплайн. Здесь же у нас обед, панорамные смотровые каньона и далее водохранилище с катанием на катерах. Ночевать лучше остаться на территории каньона в поселке Дубки.

День третий: Ирганай — Гоор — Датун

Утром едем в горы через самый длинный автодорожный тоннель в России. За ним увидим прекрасные доломитовые цветные горы. За Гимринским хребтом, под которым проложен тоннель, начинается высокогорье Дагестана. Первым на пути у нас будет лазурное Ирганайское водохранилище, которое я сравниваю с итальянским искусственным озером Брайес. Там такая же цепь доломитовых гор, только наше водохранилище намного больше по объему.

Там я всегда стараюсь поймать красивое стеклянное зазеркалье. Ближе к обеду вода становится как стекло и горы отражаются в полную высоту. Дальше движемся в горные села.

В горах есть селение, где мне очень нравится останавливаться. Это Чалда. Отсюда можно уехать по трем направлениям: в Карадахскую теснину, в Гоор и к Датунскому храму XII века, который построили грузинские миссионеры. Очень красивое место. Храм хорошо сохранился, заменили только крышу.

День четвертый: Хунзах — Матлас — Каменная чаша

Ночевать снова возвращаемся в Чалду. На следующий день рекомендую поехать в Хунзах. В Хунзахском районе обязательно нужно посмотреть Матласскую теснину, Каменную чашу и каньон Цолотль с водопадами.

День пятый: Гуниб — Салта — Махачкала

А на пятый день стоит отправиться в Гуниб и попутно посмотреть Салтинский водопад. На этом можно завершить путешествие и вернуться в Махачкалу.

Все эти места туристы часто сравнивают с увиденным когда-то в США, Турции, Норвегии и в других странах. Дагестан как букет, в котором собраны самые интересные достопримечательности мира.