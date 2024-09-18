Туристам из Узбекистана станет проще отдыхать в России

Специалисты из Минэкономразвития и Минфина РФ работают над созданием карты туриста для гостей из Узбекистана, которая позволит им расплачиваться на территории России при помощи виртуальных счетов на основе системы "Мир". Об этом сообщил председатель комитета ГД по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев в ходе выступления на презентации туристического потенциала Узбекистана в павильоне республики на ВДНХ.

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Председатель комитета отметил, что одним из важных аспектов взаимодействия России и Узбекистана в туризме является оплата. Электронная система МИР, которая сейчас существует на территории России, в Узбекистане не работает "в связи с международными аргументами", напомнил он.