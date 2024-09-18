Туристам из Узбекистана станет проще отдыхать в России

РФ готовит для туристов из Узбекистана карту с виртуальным счетом на основе системы "Мир"
Специалисты из Минэкономразвития и Минфина РФ работают над созданием карты туриста для гостей из Узбекистана, которая позволит им расплачиваться на территории России при помощи виртуальных счетов на основе системы "Мир". Об этом сообщил председатель комитета ГД по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев в ходе выступления на презентации туристического потенциала Узбекистана в павильоне республики на ВДНХ.
Председатель комитета отметил, что одним из важных аспектов взаимодействия России и Узбекистана в туризме является оплата. Электронная система МИР, которая сейчас существует на территории России, в Узбекистане не работает "в связи с международными аргументами", напомнил он.
"В этом плане мы, конечно, будем работать в этом направлении, чтобы наши туристы могли спокойно, без препятствий осуществлять безналичную оплату. Сегодня на территории России при помощи экспертов из Минэкономразвития, Министерства финансов разрабатывают так называемую карту туриста, которая позволит расплачиваться на территории России туристам из Узбекистана при помощи создания виртуальных счетов на основе системы "Мир", - сказал председатель комитета.