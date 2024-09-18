Туроператоры представили стенды на Международном форуме-выставке по туризму

С 17 по 19 сентября в Москве проходит 30-ый Международный форум-выставка по туризму «ОТДЫХ Leisure 2024». Он развернулся на территории центрального выставочного комплекса «Экспоцентр».

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«В юбилейном Международном форуме-выставке по туризму "ОТДЫХ Leisure 2024" Вологодчина принимает участие с единым стендом. На нем работают основные туроператоры региона: АО "Дед Мороз", ТурКлуб "Пилигрим", НКО "Ассоциация Русская Фиваида", ТИЦ Вологодской области, АНО "Агентство городского развития" Череповца и представители Кирилло-Белозерского музея-заповедника», – рассказала руководитель Департамента информационной политики Правительства Вологодской области Валерия Решетникова.

Форум объединил более 10 000 профессионалов отрасли: от представителей малого и среднего предпринимательства в сфере туризма до руководителей крупных российских и зарубежных компаний, а также ЛПР, отвечающих за развитие отдельных территорий и туристических направлений.

Площадки будут работать три дня. Участники познакомятся с новинками туристических сервисов и услуг из разных регионов страны. На мероприятии представлены разнообразные отдыха – от пляжного и семейного до экстремального, а также культурно-познавательные маршруты, активные виды отдыха, гастрономические туры и оздоровительные программы.